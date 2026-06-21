Ankara’da düzenlenen Avrupa Gazeteciler Federasyonu Olağan Toplantısı çerçevesinde Türkiye’ye gelen gazeteciler, Polatlı ilçesindeki Gordion Antik Kenti'nde ağırlandı. Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen basın mensupları, insanlık tarihinin önemli mirasları arasında gösterilen antik kenti gezerek bölgenin tarihi dokusunu yakından tanıdı.

Uluslararası haber ajansları ve çeşitli medya kuruluşlarında görev yapan gazeteciler, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Gordion’un sahip olduğu kültürel ve arkeolojik değerler hakkında bilgi aldı.

Frig Medeniyetinin İzlerini Takip Ettiler

Ziyaret kapsamında katılımcılara, Frig uygarlığının siyasi ve kültürel merkezi olarak kabul edilen Gordion’un tarih sahnesindeki yeri anlatıldı. Bölgedeki kalıntıları inceleyen gazeteciler, antik kentin binlerce yıllık geçmişine tanıklık ederek tarihi mirasa ilişkin gözlemlerini paylaştı.

Gordion’un dünya kültür mirası açısından taşıdığı önemin aktarıldığı programda, bölgenin arkeolojik zenginlikleri ve yürütülen koruma çalışmaları da ele alındı.

Uluslararası Tanıtıma Katkı Sağlayacak

Gerçekleştirilen ziyaretin, Polatlı ve Gordion’un uluslararası kamuoyunda daha fazla tanınmasına katkı sunması bekleniyor. Yetkililer, Dünya Mirası Gordion’un tarihini ve kültürel değerlerini dünyanın farklı noktalarına ulaştırmak için tanıtım çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Kültür turizmi açısından önemli bir destinasyon olarak öne çıkan Gordion’un, bu tür uluslararası organizasyonlarla daha geniş kitlelere ulaşması ve bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlaması hedefleniyor.