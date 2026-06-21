İnegöl'de gece saatlerinde motokuryeler ile gıda satışı yapan işletme sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlık, yaralanmalarla sonuçlanan kavgaya dönüştü. Olayın ardından polis ekipleri tarafından 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 01.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Müşterilerden gelen siparişlerin geciktiğine yönelik şikayetlerin ardından işletme sahipleri ile motokuryeler arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirine saldırmasıyla kavgaya dönüştü.

Polis Tarafları Güçlükle Ayırdı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, tarafları ayırmakta güçlük çekerken yaşanan arbede sırasında 5 motokurye hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede de Gerginlik Yaşandı

Meydandaki olayın ardından taraflar arasındaki gerginlik hastanede de devam etti. Hastanede yeniden çıkan tartışmanın büyümesi üzerine polis ekipleri ve güvenlik görevlileri müdahalede bulundu. Yaşanan ikinci olay da ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 5 motokurye ile 5 işletme sahibi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kavga Kameralara Yansıdı

Öte yandan yaşanan kavga, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, polis ekiplerinin ise kavgayı sonlandırmak için müdahalede bulunduğu görüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.