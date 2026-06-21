Türk edebiyatına kazandırdığı şairler, yazarlar ve düşünce insanlarıyla önemli bir kültürel mirasa sahip olan Kahramanmaraş’ın "Edebiyat Şehri" olarak seçilmesi kentte memnuniyetle karşılandı. Ancak birçok vatandaş için bu anlamlı unvanın yanında, günlük yaşamı doğrudan etkileyen temel ihtiyaçlar da önceliğini koruyor.

Edebiyatın Başkenti Olmak Güzel, Yaşamın da Başkenti Olmak Gerek

6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir yıkım yaşayan şehir, aradan geçen zamana rağmen yeniden yapılanma sürecini sürdürüyor. Yeni konutlar, altyapı çalışmaları ve ulaşım projeleri devam ederken, vatandaşların beklentisi güvenli yaşam alanlarının ve şehir altyapısının en kısa sürede tamamlanması yönünde.

Kültürel Kimlik Kadar Yaşam Kalitesi de Önemli

Uzmanlara göre şehirlerin kültürel kimliklerinin güçlendirilmesi, ekonomik ve sosyal gelişim açısından önemli bir adım. Ancak bu tür başarıların toplumda daha güçlü karşılık bulabilmesi için vatandaşların günlük yaşamını etkileyen temel sorunların da çözüme kavuşması gerekiyor.

Kahramanmaraş'ın edebiyat alanındaki güçlü geçmişi tartışmasız bir değer olarak kabul edilirken, deprem sonrası süreçte güvenli konutların, sağlam altyapının, ulaşım ağlarının ve sosyal yaşam alanlarının geliştirilmesi de şehir sakinlerinin en önemli beklentileri arasında yer alıyor.

Bir Şehrin Hikâyesi Sadece Kitaplarda Yazılmaz

Kahramanmaraş'ın kültürel başarıları elbette gurur verici. Ancak bir şehrin geleceği yalnızca aldığı unvanlarla değil, sokaklarında hissedilen yaşam kalitesiyle de şekilleniyor. Edebiyatın ilham veren dünyası ile güvenli binaların, güçlü altyapının ve yaşanabilir kentlerin birbirini tamamlayan unsurlar olduğu gerçeği göz ardı edilmemeli.

Bugün Kahramanmaraş için en değerli hedeflerden biri, kültürel zenginliğini korurken depremin izlerini tamamen silmiş, altyapısı tamamlanmış, güvenli ve güçlü bir şehir olarak geleceğe yürümek. Çünkü bir kentin en etkileyici hikâyesi, sakinlerinin huzur ve güven içinde yaşadığı zaman yazılıyor.