Eyüpsultan’da gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı paniğe neden oldu. Karadolap Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşanan olayda, motosikletleriyle bekleyen üç kişi silahlı saldırıya uğradı.

İddiaya göre, henüz plakası tespit edilemeyen bir otomobil istasyona yaklaşarak bekleyen kişilerin yanına geldi. Araçta bulunan şüpheli ya da şüpheliler, motosikletlerin yanında bulunan kişilere ateş açtı.

Saldırganlar Olay Yerinden Kaçtı

Açılan ateş sonucu üç kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler geldikleri otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti.

Polis İnceleme Başlattı

Olayın ardından akaryakıt istasyonunda ve çevresinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği noktada detaylı inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri delil toplarken, kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanmaları için çalışma başlatıldı.

Polis, saldırının nedenine ilişkin soruşturmasını sürdürüyor.