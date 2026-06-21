İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hafta sonu gerçekleştirilen nikah ve düğün programlarında genç çiftleri yalnız bırakmadı.

Partiden yapılan bilgilendirmeye göre Dervişoğlu, Anadolu Hotels Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gün Emre İçer'in kayınbiraderi Gökhan Kavlak ile Pelin Aşık'ın nikah törenine katılarak çiftin mutluluğuna eşlik etti.

Nikah Şahitliği Yaptı

Dervişoğlu, ailelerin ve davetlilerin katıldığı törende Gökhan Kavlak ve Pelin Aşık çiftinin nikah şahitleri arasında yer aldı. Nikahın ardından genç çifti tebrik eden Dervişoğlu, kendilerine bir ömür boyu mutluluk temennisinde bulundu.

Düğün Törenine de Katıldı

Nikah programının ardından Dervişoğlu, İYİ Parti Mali İşler Sorumlusu Yavuz Temuroğlu'nun kızı Gizem Temuroğlu ile Çağrı Burcu'nun düğün merasimine iştirak etti.

Düğün töreninde çift ve aileleriyle bir araya gelen Dervişoğlu, genç çifti kutlayarak mutluluk dileklerini iletti. Program boyunca davetlilerle de sohbet eden Dervişoğlu, ailelerin sevincini paylaştı.

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