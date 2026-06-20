Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut hakkında yürütülen süreçlere ilişkin açıklamada bulundu.

İmamoğlu, Ali Ercan Akpolat'ın uzun yıllar ihmal edildiğini savunduğu Adalar ilçesinde önemli hizmetlere imza attığını belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde ilçenin kronik sorunlarının çözümü için çalıştığını ifade etti.

Paylaşımında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da gözaltında olduğunu hatırlatan İmamoğlu, son dönemde CHP'li belediye başkanlarına yönelik işlemleri eleştirdi.

İmamoğlu açıklamasında, "Suç aramaya gerek yok, CHP'li olması yetiyor artık sabahın köründe gözaltına alınmak için" ifadelerini kullanırken, gözaltına alınan belediye başkanlarının yanında olduklarını vurguladı.

Paylaşımını "Bir şey değişecek, her şey değişecek" sözleriyle tamamlayan İmamoğlu, dayanışma mesajı verdi.