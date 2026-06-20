Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yaz aylarında artış gösteren sivrisinek, karasinek, kene ve diğer haşerelere karşı başlattığı ilaçlama çalışmalarını 25 ilçede sürdürüyor. BelPlas ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda ilaçlama faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Sincan, Nallıhan ve Çayırhan'da bulunan parklar, pazar yerleri, hastane bahçeleri ve göletlerde detaylı ilaçlama yapıldı. Ekiplerin yaz boyunca kent genelinde mahalle mahalle çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Vatandaşlardan gelen talepler de ilaçlama programına dahil edilirken, Başkent 153 Çağrı Merkezi üzerinden yapılan başvuruların ardından bölgeye en yakın ekipler yönlendirilerek gerekli müdahale gerçekleştiriliyor.

ABB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mümtaz Yavuz, ilaçlama çalışmalarının ilkbahar aylarında larva mücadelesiyle başladığını belirterek, yaz aylarında ise uçkun olarak bilinen sivrisinek ve karasineklere yönelik çalışmaların yoğunlaştırıldığını ifade etti.

Yavuz, "BelPlas ile birlikte 25 ilçede 7 gün 24 saat esasına göre mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın ve ilçe belediyelerinin desteği bu süreçte büyük önem taşıyor. Gerekli durumlarda ilçe belediyelerine ilaç desteği sağlayarak çalışmaların etkin şekilde devam etmesini amaçlıyoruz" dedi.

Vatandaşların ilaçlama taleplerini Başkent 153 üzerinden iletebileceğini hatırlatan Yavuz, ihbarların doğrudan BelPlas ekiplerine ulaştığını ve ekiplerin kısa sürede ilgili bölgede çalışma gerçekleştirdiğini kaydetti.

ABB, yaz boyunca kent genelinde haşereyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürecek.