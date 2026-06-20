Açıklamaya göre, ülkede hava sıcaklığının gün içinde 41 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, aşırı sıcakların gelecek hafta da devam edeceği öngörülüyor.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu ve 14 bakanın katılımıyla yerel saatle 11.00’den itibaren bakanlar arası kriz birimi tarafından aşırı sıcaklara ilişkin bir toplantı düzenleneceği bildirildi.

Başkent Paris’i de etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle Paris Belediyesi hafta boyunca vatandaşlara yönelik yeni tedbirler açıkladı.

Paris’te park ve bahçelerin tüm gün açık olacağı belirtilirken, 17 Haziran’dan itibaren yerel saatle 16.00-20.00 arasında Saint-Martin Kanalı’nda 100 metrelik bir alanda yüzmeye izin verildiği duyuruldu.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Gregoire, başkentteki tüm park ve bahçelerin 7 gün 24 saat açık olacağını açıkladı. Gregoire ayrıca, okullar için 1200 vantilatör satın alınacağını ve kamu havuzlarının yerel saatle 20.00’ye kadar açık kalacağını bildirdi.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam Fransa’nın 18 Haziran tarihli raporunda ise ülkede sıcak hava nedeniyle her yıl 5 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.