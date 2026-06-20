Zelenskiy, G7 Zirvesi'nin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, ABD Başkanı Donald Trump dahil G7 ülkelerinden Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesine yönelik olumlu sinyaller aldıklarını belirtti. İlk kez füze üretiminin lisanslanması fikrinin Amerikan tarafınca olumlu karşılandığını aktaran Zelenskiy, Raytheon ve diğer üreticilerle gerekli istişarelerin yapılacağını ve olumlu bir geri dönüş beklediklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tutumuna da değinen Zelenskiy, müzakere sürecine dair umutlu olmadıklarını belirterek, “Kimse Putin’in masaya oturup bu savaşı diyalog yoluyla bitirmeye istekli olduğunu görmüyor” dedi. Savaşın sona ermesi için yaptırımların önemine dikkat çeken Zelenskiy, ABD’nin bu politikaya geri dönmesinin olumlu bir sinyal olduğunu ifade etti.

ABD’den gelecek desteğin artarak devam edeceğini vurgulayan Zelenskiy, bu yaklaşımın Rusya üzerinde caydırıcı etki oluşturmasını beklediklerini söyledi.

Rusya ile olası müzakere sürecine ilişkin değerlendirmesinde Zelenskiy, “Rus tarafıyla müzakere turlarının yeniden başlayacağını düşünüyorum. Soru, bunun hangi formatta olacağıdır” dedi. Avrupa ülkelerinin ABD ile ortak bir formatı desteklediğini belirten Zelenskiy, Ukrayna’nın önerdiği modelin de kabul gördüğünü ifade etti.

Zelenskiy, ikili görüşmelere açık olduklarını ancak uluslararası ortakların sürece dahil olmasının güvenlik garantileri açısından kritik olduğunu vurguladı. Savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna’nın güvenlik garantileri ve Avrupa Birliği üyeliği gibi hedeflerinin bulunduğunu hatırlattı.