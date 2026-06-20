Türkiye'de kimya sanayi üretimi büyümeye devam ederken, sektörün kritik ara ürünlerinde yaşanan tedarik sorunu dikkat çekiyor. Başta boya, plastik masterbatch ve savunma sanayii olmak üzere birçok alanda kullanılan pigment ve esans ürünlerinde ithalata bağımlılık sürerken, uygulanan ek gümrük vergilerinin üreticiler üzerinde baskı oluşturduğu belirtiliyor.

Mec Chemical Yönetim Kurulu Başkanı Murat Beyazlı, söz konusu ürünlerin Türkiye'nin üretim ekosistemi açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, mevcut vergi uygulamalarının yerli sanayiciyi küresel rekabette dezavantajlı konuma düşürdüğünü ifade etti.

Avrupa avantaj sağlıyor

Beyazlı, plastik masterbatch ve boya sektörlerinde kullanılan boyar maddeler, endüstriyel pigmentler ve esanslı ürünlerin büyük bölümünün Türkiye'de üretilmediğini belirterek, sektörün bu nedenle ithalata bağımlı olduğunu söyledi.

Küresel ticarette yaşanan gelişmelerin de maliyet baskısını artırdığına dikkat çeken Beyazlı, Avrupa Birliği ülkelerinin ihtiyaç duydukları ara ürünleri Hindistan başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinden serbest ticaret anlaşmaları sayesinde düşük maliyetle temin ettiğini kaydetti.

"Türk sanayicisi maliyet dezavantajıyla karşı karşıya"

Türkiye'de ise aynı ürünlerin ithalatında ek gümrük vergileri uygulandığını belirten Beyazlı, "Avrupa'nın Uzak Doğu ile entegrasyonunu güçlendirdiği bir dönemde, Türk sanayicisi aynı ürünlere daha yüksek maliyetlerle ulaşabiliyor. Bu durum, nihai ürünü ihraç eden üreticilerimizin rekabet gücünü azaltırken maliyet avantajını doğrudan Avrupa'nın eline bırakıyor" dedi.

Sektör temsilcileri, üretimin devamlılığı ve ihracat kapasitesinin korunabilmesi için stratejik ara ürünlerdeki vergi politikalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle yerli üretimi bulunmayan ürünlerde maliyet yükünün azaltılmasının, Türk sanayisinin uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğine katkı sağlayacağı ifade ediliyor.