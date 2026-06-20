AA muhabirine açıklamalarda bulunan Akman, sağlıklı yaşam için D vitamini ve güneş ışığının önemli olduğunu ifade ederek, güneş ışığının bazı cilt hastalıklarını da tetikleyebileceğine dikkat çekti. Özellikle lupus hastalığında güneşin olumsuz etkiler oluşturabileceğini söyledi.

“D vitamini için güneş şart ama süre çok önemli”

Güneşlenmenin hormon dengesi ve D vitamini üretimi açısından kritik rol oynadığını belirten Akman, deniz ve güneşten kontrollü şekilde faydalanılması gerektiğini ifade etti.

Akman, “Beşer dakika şeklinde, toplamda yarım saati geçmeyecek şekilde güneşten faydalanılabilir. D vitamini sentezi için güneş ışığı ve beslenme birlikte etkilidir” dedi.

Bazı genetik ve metabolik faktörlerin D vitamini üretimini etkileyebileceğini vurgulayan Akman, bu nedenle kişilerin düzenli olarak ölçüm yaptırması gerektiğini belirtti.

“D vitamini eksikliği birçok hastalıkla ilişkilendiriliyor”

D vitamini eksikliğinin sık görüldüğünü söyleyen Akman, eksikliğin terleme, otoimmün hastalıklar, kemik kırıkları ve saç dökülmesi gibi birçok sağlık sorunuyla ilişkilendirilebileceğini aktardı.

Ayrıca uzun süre güneşte kalmanın cilt hasarı ve deri kanseri riskini artırabileceğini vurguladı.

Güneş koruyucu kullanımı kişiye özel olmalı

Güneşten korunma yöntemlerinin kişiye göre belirlenmesi gerektiğini söyleyen Akman, her hastaya aynı ürünün uygun olmayacağını ifade etti.

“Kimyasal mı fiziksel koruyucu mu kullanılacağına, krem mi losyon mu tercih edileceğine hastaya göre karar veriyoruz” diyen Akman, özellikle çocuklarda kullanılan güneş koruyucuların içeriklerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Hastalara mutlaka dermatoloji uzmanına danışmaları gerektiğini hatırlattı.