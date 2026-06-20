Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın sağlık durumuna ilişkin ailesinden açıklama geldi. Polat'ın bir süredir hastanede tedavi altında olduğu belirtilirken, sağlık durumuyla ilgili kamuoyunda oluşan merakın ardından yakın çevresi bilgilendirmede bulundu.

Yapılan açıklamada, Dilan Polat'ın doktorlarının kontrolünde ciddi ve özel bir tedavi süreci geçirdiği ifade edildi. Bu nedenle ziyaretlerin kısıtlandığı, yalnızca refakatçilerin yanında bulunabildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Polat'ın telefonlarını aktif olarak kullanamadığı belirtilirken, ailesinin ve yakınlarının tedavi sürecini yakından takip ettiği kaydedildi.

Yakınları, Dilan Polat'ın çocukları ve sevdikleri için güçlü kalmaya çalıştığını vurgulayarak, "Onun ne kadar güçlü bir kadın olduğunu en iyi bizler biliyoruz ve iyi olacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Aile tarafından yapılan açıklamanın sonunda ise sevenlerinden anlayış ve dua bekledikleri belirtilerek, tedavi sürecine ilişkin yeni gelişmelerin ilerleyen günlerde paylaşılabileceği ifade edildi.