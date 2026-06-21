Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Yücel Paşmakçı'nın hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı paylaştı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanat hayatı boyunca Türk halk müziğine önemli katkılar sunan Paşmakçı'nın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Sanat Camiasına Başsağlığı Diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet temennisinde bulunarak ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve sanat dünyasına başsağlığı dileklerini iletti.
Erdoğan paylaşımında, Türk halk müziğinin değerli isimlerinden biri olan Paşmakçı'nın hatırasının daima yaşayacağını vurgulayarak, merhum sanatçıya rahmet diledi.
Kaynak: DHA