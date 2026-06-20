Mamak Belediyesi ev sahipliğinde, Ankara Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi tarafından oluşturulan “Dijital Kültür Sanat Elçileri Çalışma Grubu”nun ilk toplantısı Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleştirildi.

Ankara’nın kültürel ve sanatsal faaliyetlerinin dijital platformlarda daha görünür hale getirilmesini amaçlayan çalışma grubu, kültür sanat alanında faaliyet gösteren isimlerle dijital içerik üreticilerini bir araya getirdi.

Toplantıya sanatçılar, yazarlar, müzisyenler, tiyatrocular, sinemacılar, kültür sanat yöneticileri, yaratıcı sektör temsilcileri ile sosyal medya içerik üreticileri katıldı. Katılımcılar, Ankara’daki kültür ve sanat etkinliklerinin dijital mecralarda tanıtımı, ortak içerik üretimi ve gençlerin kültür sanat faaliyetlerine erişiminin artırılması konularında görüş alışverişinde bulundu.

Veli Gündüz Şahin: Destek vermeye hazırız

Toplantıda konuşan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Musiki Muallim Mektebi’nin ev sahipliği yaptığı organizasyonun kültür sanat alanındaki iş birliklerine katkı sağlayacağını belirtti.

Şahin, “Çalışma Grubu’nun ve Kültür Sanat Meclisi’nin hayata geçireceği etkinliklere kapımız ve desteklerimiz her zaman açık olacaktır” dedi.

Halil İbrahim Yılmaz: Kültür ve sanatın yaygınlaşmasına katkı sağlayacak

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da konuşmasında kültür ve sanatın toplum için önemine dikkat çekti. Yılmaz, çalışma grubunun sanatçılar ile dijital içerik üreticilerini bir araya getirerek kültür ve sanat faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunacağını ifade etti.

Ortak projeler ve etkinlikler planlanıyor

Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleştirilen toplantıda, kültür sanat alanı ile dijital medya arasında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Çalışma grubunun önümüzdeki dönemde etkinlikler, atölyeler ve ortak projeler düzenleyerek Ankara’nın kültür sanat faaliyetlerinin dijital ortamda daha görünür hale gelmesine yönelik çalışmalar yürütmesi planlanıyor.