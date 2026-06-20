Karşılaşmanın ilk iki setini kaybederek 2-0 geriye düşen A Milli Kadın Voleybol Takımı, mücadeleyi bırakmadı ve önemli bir geri dönüşe imza attı. Oyunun kontrolünü sonraki setlerde eline alan Filenin Sultanları, üst üste kazandığı üç setle rakibini 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla 2026 FIVB Milletler Ligi'nde önemli bir galibiyet elde eden milliler, organizasyondaki iddiasını sürdürdü. İlk iki setin ardından ortaya koyduğu performansla maçı çevirmeyi başaran A Milli Kadın Voleybol Takımı, hanesine bir galibiyet daha yazdırdı.

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