Olay, Bafra'ya bağlı Fener Mahallesi sahilinde meydana geldi. Sahilde şüpheli bir cisme rastlayan vatandaşlar, durumu mahalle muhtarına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri gönderildi. Ekipler, cismin bulunduğu alanda güvenlik önlemi alıp vatandaşların bölgeye yaklaşmasını engelledi. Yapılan incelemede askeri mühimmat olduğu tespit edilen cisim, Samsun Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatılarak imha edildi.

İmha işlemi sonrasında bölge yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.