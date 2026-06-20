ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tur midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı.

Kaza, 20 Haziran Cumartesi günü saat 18.50 sıralarında Isparta-Konya kara yolunda, Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı köyü yakınlarında meydana geldi. Konya’dan Barla’ya gezi amacıyla giden vatandaşları taşıyan 42 BFT 431 plakalı tur midibüsü, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemelerinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, kazada yaralanan 26 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi

Kaza sonrası yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, yaralılar Gelendost, Yalvaç ve Eğirdir’deki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler uzun süre kurtarma ve inceleme çalışması yürüttü.

Isparta Valiliği'nden açıklama

Kazaya ilişkin açıklama yapan Isparta Valiliği, midibüsün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın yol kenarındaki bahçeye devrildiğini belirtti.

Valilik açıklamasında, "20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 18.50 sıralarında, Gelendost ilçemize bağlı Bağıllı Köyü mülki sınırları içerisinde, Isparta-Konya D330 Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan bir midibüsün sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu aracın yol kenarındaki bahçeye devrilmesi neticesinde trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada araçta bulunan toplam 30 yolcudan 4 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 5'i ağır olmak üzere 26 vatandaşımız ise yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, kaza ihbarının ardından sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekiplerinin hızla olay yerine ulaştığı belirtilerek, hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara ise acil şifa dileğinde bulunuldu.