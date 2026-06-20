ABD Başkan Yardımcısı Vance, Fox News’e yaptığı açıklamada İran ile müzakerelerin başlaması için son hazırlıkların yapıldığını belirterek diplomatik sürecin kısa süre içinde başlayabileceğini söyledi. Vance, İsviçre’de İran, Katar ve Pakistanlı yetkililerin bir araya gelmesinin beklendiğini ifade etti.

Vance, kendisinin de birkaç gün içinde İsviçre’ye gideceğini aktararak görüşmelerin zamanlamasına ilişkin, “En erken yarın. İran hükümeti ile Katar ve Pakistan hükümetlerinden yetkililer geldiğinde görüşmeleri başlatacağız” dedi.

“Ateşkesi sürdürebileceğimizden eminiz”

Açıklamalarında ateşkes sürecine de değinen Vance, ABD’nin mevcut ateşkesin devamı konusunda “son derece emin” olduğunu vurguladı. Stratejik uygulamalarda farklılıklar olabileceğini belirten Vance, buna rağmen diplomatik sürecin korunacağı mesajını verdi.

Vance, “Ateşkesi sürdürebileceğimizden son derece eminim. Hedefler konusunda bir ayrılık mı var, yoksa sadece bu hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda bir görüş ayrılığı mı var, bunu bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

İsrail hükümeti içinde farklı görüşler olabileceğini dile getiren Vance, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la müzakerelere ilişkin tutumunun ise net olduğunu kaydetti.

Hürmüz Boğazı açıklaması: “Açık durumda”

Vance, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı geçici olarak kapattığı yönündeki açıklamalardan önce yaptığı değerlendirmede ise bölgedeki ticaret akışına dikkat çekti.

Son 24 saatte Hürmüz Boğazı’ndan yaklaşık 16 milyon varil petrol geçtiğini söyleyen Vance, bu verinin boğazın fiilen açık olduğunu gösterdiğini ifade etti.

“İranlıların Hürmüz Boğazı’nı halen kapattıklarına dair herhangi bir kanıt görmüyoruz” diyen Vance, enerji akışında şu an için olağanüstü bir kesinti tespit edilmediğini belirtti.