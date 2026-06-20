Bilim Merkezi yanında kurulan festival alanında düzenlenen etkinliğin ikinci gününde Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Timi helikopterle gösteri yaptı. Gösteriler, festival alanında büyük ilgiyle takip edildi.

F-16 Gösterisiyle Başladı, Çelik Kanatlarla Devam Etti

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada festivalin ilk gününün F-16 uçaklarının selamlama uçuşuyla başladığını belirterek, organizasyona yoğun katılım olduğunu söyledi.

Dinçer, festival alanında savunma sanayisine ait firmaların ürünlerinin sergilendiğini, belediyeye bağlı DENE-YAP atölyelerinde ise gençlerin bilim ve teknoloji uygulamalarını deneyimleme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Gençlerin bilimle buluşmasının önemine dikkat çeken Dinçer, “Gençlerimizin ufkunu açmak ve onları cesaretlendirmek en büyük amacımız. Türk mühendislerinin ürettiği savunma sanayi ürünleri büyük ilgi görüyor” dedi.

74 Yaşındaki Vatandaşın Helikopter Hayali Gerçekleşti

Festivalin en dikkat çeken anlarından biri ise 74 yaşındaki Fehmi Yıldız’ın helikoptere binme hayalini gerçekleştirmesi oldu. Aksaray’ın İncesuyu köyünde yaşayan Yıldız, çocukluk yıllarından bu yana uçaklara ve helikopterlere büyük ilgi duyduğunu belirterek duygularını paylaştı.

Yıldız, “Küçükken köyümüze helikopter inmişti, o gün babamla birlikte gitmiştik. Bugün ise yeniden helikoptere binmek nasip oldu. Bu hayalimi gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Festival Yarın Sona Eriyor

Bilim, teknoloji ve savunma sanayisini bir araya getiren 4. Aksaray Bilim Festivali, yarın sona erecek.