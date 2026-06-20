Gordion Vakfı tarafından organize edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteklediği festivalin ödül töreni 27 Eylül'de yapılacak. Festival kapsamında film gösterimleri, söyleşiler ve sergiler de sanatseverlerle buluşacak.

108 ülkeden 828 başvuru

Festival Direktörü Kadir Uluç'un koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, bu yıl "Geçmişin düğümünü sinema çözüyor" sloganıyla gerçekleştirilecek.

Gordion Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kadim Koç, yaptığı açıklamada, festivalin arkeoloji, kültürel miras ve sinemayı aynı platformda buluşturduğunu belirterek, 108 ülkeden gelen 828 başvurunun organizasyonun uluslararası gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Uluslararası kategoride 12 film finale kaldı

Uluslararası profesyonel kategoride finale kalan yapımlar arasında Ukrayna'dan "The Wind Returns", İran'dan "Nechir", Polonya'dan "Porajmos: The Forgotten Holocaust", Belarus'tan "Centaur", Türkiye'den "Ahşabın Cazibesi", "Siyah Kalem", "Filos" ve "Bilgiye Yolculuk: Endülüs" yer aldı.

Ayrıca Yunanistan'dan "Figuring It Out", Sırbistan'dan "Senitsa", Güney Kore'den "Claude Monet's Light" ve İspanya'dan "Discovering Pompeii" de finalistler arasında bulunuyor.

Genç sinemacılar Ankara'yı anlatacak

Festival kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen "Ankara'da Zaman" Genç Sinemacılar Yarışması ile 16-30 yaş arasındaki gençler, Ankara'nın tarihi ve kültürel mirasını kısa filmlerle anlatacak.

Öte yandan Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması dolayısıyla gerçekleştirilecek "Türk Dünyası Ankara'da Buluşuyor" etkinliğinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve KKTC'den öğrenciler, hazırlayacakları filmlerle hem kendi başkentlerini hem de Ankara'yı tanıtacak.

Kadim Koç, sinemanın ortak tarih ve kültürel miras etrafında Türk dünyası gençlerini bir araya getiren önemli bir buluşma zemini olduğunu vurguladı.