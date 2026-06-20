Kulüpten yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonunda takıma katılan ve sezon sonunda sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm ile yeniden anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, “Fıratcan Üzüm'e ailemize tekrar hoş geldin diyor, kırmızı-kara formamız altında nice başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Gençlerbirliği'nde yola devam

27 yaşındaki sağ bek, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği formasıyla lig ve kupa olmak üzere toplam 15 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli oyuncu, bu süreçte 1 gol kaydetti.

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren başkent temsilcisi, Fıratcan Üzüm'ün sözleşmesini uzatarak savunma hattındaki istikrarını korumayı hedefliyor.