A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ikinci mücadelesinde Paraguay ile karşı karşıya geldi. ABD’nin San Francisco kentindeki Bay Area Stadyumu’nda oynanan mücadelede gülen taraf Paraguay oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Güney Amerika temsilcisi, henüz ilk dakikalarda bulduğu golle öne geçti. Savunmada yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Galarza, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

Direkler Gol Sevincine İzin Vermedi

Golden sonra oyunun kontrolünü eline alan Türkiye, topa daha fazla sahip olmasına rağmen rakip savunmayı aşmakta zorlandı. İlk yarının en net fırsatı 35. dakikada geldi. Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta Mert Müldür’ün kafa vuruşu önce üst direğe ardından yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

İlk yarının uzatma dakikalarında Paraguay 10 kişi kaldı. VAR incelemesinin ardından hakem Ivan Barton, Miguel Almiron’u kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Böylece Paraguay ikinci yarıya bir kişi eksik başladı.

Baskı Sonuç Vermedi

İkinci devrede rakip yarı sahada daha fazla görünen ay-yıldızlı ekip, Kenan Yıldız, Merih Demiral, Deniz Gül, Mert Müldür ve Can Uzun ile önemli fırsatlar yakaladı. Ancak Paraguay savunması ve kaleci Gill, gole izin vermedi.

Maçın son bölümünde baskısını artıran Türkiye, özellikle 89. dakikada gole çok yaklaştı. Barış Alper Yılmaz’ın ceza sahasına gönderdiği topta önce Can Uzun’un şutunu kaleci kurtardı, dönen topa Deniz Gül’ün yaptığı vuruş ise yandan auta çıktı.

Kalan dakikalarda eşitlik golünü bulamayan milli takım, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Dünya Kupası Defteri Kapandı

Bu sonuçla grupta puansız kalan Türkiye, son maçlar öncesinde 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma şansını yitirdi. Paraguay ise aldığı kritik galibiyetle gruptaki iddiasını sürdürdü.

Almiron Tarihe Geçti

Karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri de Miguel Almiron’un gördüğü kırmızı kart oldu. Paraguaylı futbolcu, hakem tarafından yeni uygulanan kural kapsamında ağzını eliyle kapatarak rakibine konuştuğu gerekçesiyle oyundan ihraç edildi.

FIFA’nın son dönemde yürürlüğe koyduğu düzenleme sonrasında Dünya Kupası organizasyonunda bu nedenle kırmızı kart gören ilk futbolcu olarak kayıtlara geçen Almiron, maçın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.