A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu mücadelesinde ikinci sınavını Paraguay karşısında veriyor. ABD'nin San Francisco kentinde bulunan Bay Area Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Türkiye saati ile 06.00’da başladı.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki kritik mücadelede galibiyet alarak puan hanesine önemli bir katkı yapmayı amaçlıyor. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmada iki takım da sahaya kazanma hedefiyle çıktı.

Karşılaşmayı Ivan Barton Yönetiyor

Mücadelenin hakemliğini El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton üstlenirken, yardımcı hakem olarak David Moran ve Henry Pupiro görev yapıyor.

Teknik ekiplerin tercih ettiği ilk 11'ler de maç öncesinde açıklandı.

Milli Takımın İlk 11’i Belli Oldu

A Milli Takım sahaya Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11’iyle çıktı.

Paraguay ise Gill, Cacares, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez, Cubas, Almiron, Galarza, Enciso ve Pitta’dan oluşan kadroyla mücadele ediyor.

Gözler Üç Puanda

Dünya Kupası yolunda kritik öneme sahip karşılaşmada A Milli Takım, Paraguay engelini aşarak gruptaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Teknik heyet ve futbolcular, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmak için mücadele veriyor.