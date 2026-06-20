İletişim Başkanlığı, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay karşısında oynayacağı Dünya Kupası mücadelesi öncesinde kamuoyuna önemli bir hatırlatmada bulundu. Yapılan açıklamada, milli takımın başarısı için destek mesajı verilirken, aynı gün Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak öğrencilerin de unutulmaması gerektiği vurgulandı.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, vatandaşlardan maçın oluşturduğu heyecanı ölçülü şekilde yaşamaları ve sınava hazırlanan gençleri rahatsız edebilecek davranışlardan uzak durmaları istendi.

Sessizlik ve Duyarlılık Vurgusu

Açıklamada, özellikle maç öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilebilecek yüksek sesli kutlamalar, araç konvoyları ve korna kullanımının öğrencilerin dikkatini dağıtabileceğine dikkat çekildi. Televizyon, hoparlör ve benzeri yayın araçlarının ses seviyesinin çevreyi rahatsız etmeyecek düzeyde tutulmasının önemine işaret edildi.

Yetkililer, sınav sabahında gereksiz trafik yoğunluğu ve gürültüye neden olabilecek hareketlerden kaçınılması gerektiğini belirterek, sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelerde sessizliğin korunmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

“Gençlerin Başarısı İçin Toplumsal Destek Şart”

İletişim Başkanlığı açıklamasında, öğrencilerin uzun bir hazırlık sürecinin ardından önemli bir sınava girecekleri hatırlatılarak, toplumun tüm kesimlerinin bu süreçte duyarlı davranması gerektiği kaydedildi.

Vatandaşların ve ailelerin gençlerin geleceğini yakından ilgilendiren bu kritik dönemde destekleyici bir yaklaşım sergilemesinin önemine vurgu yapılan açıklamada, milli takıma verilen desteğin yanı sıra öğrencilerin başarılarına katkı sağlayacak huzurlu bir ortamın korunmasının da ortak sorumluluk olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, milli takımın Paraguay karşısındaki mücadelesinde başarı dilekleri iletilirken, sınava girecek tüm adaylara da başarı temennisinde bulunuldu.