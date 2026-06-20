Çankaya Belediyesi, 21 Haziran Dünya Müzik Günü kapsamında müzikseverleri açık havada gerçekleşecek özel etkinliklerde bir araya getirecek. Gün boyu sürecek programlarda farklı müzik grupları ve sanatçılar sahne alarak Başkentlilere unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak.

Etkinliklerin merkezlerinden biri olan Kuğulu Park’ta program saat 15.00’te “Renklerin Senfonisi” gösterisiyle başlayacak. Ardından saat 18.00’de Sıla Argun, 19.30’da Jumping Cats ve 21.00’de Kayıtsız müzikseverlerle buluşacak.

İki Parkta Müzik Dolu Program

Dünya Müzik Günü etkinliklerinin bir diğer adresi ise Birlik Mahallesi’nde bulunan İsmet İnönü Parkı olacak. Burada saat 19.30’da Tantana Caz Korosu sahne alırken, gecenin devamında saat 20.30’da BRLN performansıyla müzik ziyafeti sürecek.

Çankaya Belediyesi tarafından organize edilen etkinliklerin, her yaştan vatandaşın katılımına açık olacağı belirtildi.

Müziğin Birleştirici Gücü Çankaya’da Yankılanacak

Kültür ve sanat etkinlikleriyle ilçenin sosyal yaşamına katkı sunmayı sürdüren Çankaya Belediyesi, Dünya Müzik Günü’nde farklı müzik türlerini aynı sahnede buluşturarak sanatseverleri bir araya getirmeyi hedefliyor. Gün boyunca devam edecek etkinliklerde Başkentliler, yaz akşamının keyfini müzik eşliğinde çıkarma fırsatı bulacak.