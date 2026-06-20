Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkeler arasında dijital ekonomi alanındaki ortak çalışmaları geliştirmeyi hedefleyen önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kanunla, üye devletlerin hükümetleri arasında imzalanan Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması’nın onaylanması uygun bulundu. Böylece taraf ülkeler arasındaki dijital dönüşüm, elektronik ticaret ve teknoloji odaklı iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik hukuki süreç tamamlanmış oldu.

Anlaşma Bişkek’te İmzalanmıştı

Kanunda yer alan bilgilere göre söz konusu anlaşma, 6 Kasım 2024 tarihinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'te imzalandı. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında dijital ekonomi alanında ortak hareket edilmesini öngören anlaşmanın onaylanması Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından uygun bulundu.

Yürürlüğe Girdi

Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe giren kanunun uygulanmasına ilişkin hükümler Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek. Düzenlemenin, üye ülkeler arasında dijital ticaretin geliştirilmesi, teknolojik iş birliklerinin artırılması ve bölgesel ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.