Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentin estetik görünümünü güçlendirmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Çankaya’daki Farabi Alt Geçidi’ni grafiti sanatçılarının kullanımına açtı.

Gönüllü genç sanatçıların katkılarıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda alt geçit, birbirinden farklı eserlerin yer aldığı canlı ve renkli bir sanat alanına dönüştü. Yenilenen görünüm, vatandaşların da beğenisini kazandı.

“Sokak Sanatı Kent Kültürünü Zenginleştiriyor”

ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, Ankara’nın yalnızca beton yapılarla anılan bir şehir olmadığını belirterek, genç sanatçıların üretkenliği ve enerjisinin kente önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Farabi Alt Geçidi’nin başkent için önemli bir ulaşım noktası olduğuna dikkat çeken Köroğlu, sanatçıların çalışmaları sayesinde alanın adeta bir açık hava galerisine dönüştüğünü ifade etti. Sokak sanatını kentin kültürel dokusunun önemli bir parçası olarak değerlendirdiklerini belirten Köroğlu, genç sanatçılardan gelecek yeni projeleri de desteklemeye hazır olduklarını kaydetti.

ABB’nin hedefinin kamusal alanları sanatla buluşturmak olduğunu vurgulayan Köroğlu, şehrin farklı noktalarında benzer çalışmaların yaygınlaştırılmasının planlandığını dile getirdi.

Mahalle Sakinlerinden Tam Destek

Çankaya Mahallesi Muhtarı Canan Akman da projeye mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Alt geçidin sanat galerisi niteliğinde değerlendirilmesi fikrinin olumlu karşılandığını ifade eden Akman, gönüllü sanatçıların katkılarıyla ortaya çıkan eserlerin bölgeye farklı bir atmosfer kattığını söyledi.

Haziran ayı sonunda düzenlenmesi planlanan mahalle şenliğiyle çalışmaların tanıtılacağını belirten Akman, projeye destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine ve emek veren sanatçılara teşekkür etti.

“Ankara’nın Renklerini Ortaya Çıkarmak İstiyoruz”

Alt geçitte eser üreten ve “Sprey Cini” mahlasıyla tanınan grafiti sanatçısı ise her sanatçının çalışmalarıyla farklı bir mesaj vermeyi amaçladığını söyledi.

Ankara’nın sıkça gri bir şehir olarak tanımlandığını ancak kendisinin bu görüşe katılmadığını ifade eden sanatçı, yaptıkları çalışmalarla bu algıyı değiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Sokak sanatının daha görünür hâle gelmesinin toplumsal dayanışmayı artıracağına inandığını söyleyen sanatçı, eserlerin yanından geçen insanların kısa süreliğine de olsa gündelik hayatın stresinden uzaklaşmasının kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.