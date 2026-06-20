Ankara, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan "36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, başkent trafiğinde adeta hayat duracak. Sosyal medyada sızdırılan resmi güzergah listesine göre, şehrin can damarı olan ana bulvarlar ve onlarca cadde-sokak zirve boyunca trafiğe tamamen kapatılacak.

İşte zirve boyunca trafiğe kapatılacak ve sürücüler için "alternatif yol" aranmasına neden olacak o kritik noktalar:

⛔ Kapatılacak Ana Bulvarlar:

Özal Bulvarı ve Çevre Yolunun Özal Bulvarı Varyantları ile Anadolu Bulvarı Varyantları arasında kalan bölümü,

Erbakan Bulvarı , Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı, Turgut Özal 2 Bulvarı,

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı , Mevlana Bulvarı, İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı,

Atatürk Bulvarı , Anadolu Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı,

1071 Malazgirt Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, İhsan Doğramacı Bulvarı.

⛔ Kapatılacak Kritik Cadde ve Sokaklar:

Protokolün konaklama ve geçiş güzergahında bulunan Çankaya, Beştepe ve Bilkent bölgeleri de abluka altına alınıyor. Kapatılacak caddelerden öne çıkanlar şunlar:

Cinnah Caddesi , Türk Kızılayı Caddesi, Simon Bolivar Caddesi,

John F. Kennedy Caddesi, İran Caddesi, Arjantin Caddesi, Polonya Caddesi,

Beştepe Caddesi , Alparslan Türkeş Caddesi, Söğütözü Caddesi, Cumhurbaşkanlığı Caddesi,

Bilkent Kampüsü içinde yer alan tüm cadde ve sokaklar ile Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin belirli bir bölümü.

Bunların yanı sıra listenin devamında 173., 171., 172. Caddeler ile Billur Sokak, Boğaz Sokak, Bülten Sokak gibi Çankaya’nın en işlek ara sokakları dahil olmak üzere 30'a yakın sokak ve cadde de araç trafiğine tamamen kapatılacak.

Sürücülere Uyarı: "Trafiğe Çıkmadan Önce Güzergahınızı Kontrol Edin"

Yetkililer, zirve süresince Ankara genelinde toplu taşıma araçlarının ve alternatif güzergahların tercih edilmesini önemle rica ediyor. Özellikle protokol geçiş saatlerinde ana arterlerde çok ciddi yoğunluklar oluşması beklendiğinden, Ankaralı vatandaşların mağduriyet yaşamamak adına ilan edilen bu sokak ve bulvarlardan uzak durması tavsiye ediliyor.