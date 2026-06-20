Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, libero Sude Taşbaş, pasör İrem Çor, Gürcü smaçör Ann Kalandadze ve Yunan pasör çaprazı Martha Anthouli ile yola devam edileceği belirtildi. Böylece Aras Kargo, kadrosunun önemli isimlerini takımda tutmayı başardı.

Yeni sezon öncesi kadro istikrarına önem veren İzmir ekibi, iç transferde daha önce de Kolombiyalı smaçör Ana Karina Olaya, pasör çaprazı Defne Başyolcu ve orta oyuncu Hazal Selin Uygur ile sözleşme yenilemişti.

Aras Kargo yönetimi, geçen sezon takımın başarısında pay sahibi olan oyuncuların büyük bölümünü kadroda koruyarak Sultanlar Ligi'nde daha güçlü bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

İç transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren kırmızı-beyazlıların, önümüzdeki günlerde yeni transfer hamlelerini de açıklaması bekleniyor.