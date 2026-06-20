Geçmiş sezonlarda hücum bölgesinde alternatif üretmekte zorlanan İzmir temsilcisi, yeni sezon öncesinde adeta golcü bolluğu yaşamaya başladı. Armstrong ve Henrique'nin resmen takıma katılmasının ardından Göztepe'nin hücum hattındaki rekabet daha da arttı.

Mevcut kadroda yer alan Juan, Janderson, Guilherme Luiz, Jeferson (Jeh) ve Sabra ile birlikte sarı-kırmızılı ekibin forvet rotasyonu oldukça genişledi. Teknik ekibin elini güçlendiren bu tablo, sezon öncesi en dikkat çekici gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Göztepe'de transfer hareketliliği sadece gelen oyuncularla sınırlı değil. Takımın yıldız isimlerinden Juan'a Avrupa'dan ciddi ilgi olduğu öğrenildi. Fransız ekibi Lille'in Brezilyalı futbolcu için 15 milyon euro teklif ettiği belirtilirken, yönetimin oyuncunun bonservis bedelinin daha da yükselmesini beklediği ifade edildi.

Sarı-kırmızılılarda Juan'ın yanı sıra Jeferson'a Sırbistan temsilcisi Partizan'ın talip olduğu, Janderson'u ise Brezilya ekibi Botafogo FR'nin yakından takip ettiği kaydedildi.

Yeni transferlerle hücum hattını güçlendiren Göztepe'de yaşanabilecek olası ayrılıkların da önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.