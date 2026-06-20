Altay'da şirketleşmenin hayata geçirilmesi amacıyla 2024 yılı mayıs ayında kurulan Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları A.Ş.'nin hisselerini 2025 yılı temmuz ayında devralan Heyal, kulüp yönetiminin yatırımcı bulunması halinde hisselerin devri konusunda kendisiyle temasa geçtiğini belirtti.

Başkan Sinan Kanlı'nın geçen hafta kendisini aradığını ifade eden Vahdettin Heyal, "Altay'ın geleceğine dair önünü açacak her hizmeti yapacağımı kendisine ifade ettim. Bu süreçte kulüpte olan çekimizi de iade etmelerini rica ettim" dedi.

Kendisine ulaşan genel kurul üyelerine de aynı cevabı verdiğini söyleyen Heyal, "En az onlar kadar Altay sevdalısıyım. Altay'ın geleceğini ipotek altına alacak hiçbir kararın altına imza atmam. Yatırımcı hazır olduğunda tüm maliyetlerini karşıladığım şirketi hiçbir maddi karşılık beklemeden seve seve devrederim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Vahdettin Heyal, Altay'ın borçlarını ödemesi halinde yeni sezonun ortasında transfer yasağını kaldırabilecek durumda olduğunu da dile getirdi.

Şirketleşme sürecinde yetki sahibi olan Altay yönetiminin, şirket hisselerini devralarak A takımın yarışmacı haklarını bu şirkete aktarmayı planladığı öğrenildi. Devir işleminin gerçekleşmesi halinde kulübün yaklaşık 1 milyar TL seviyesindeki borcunun şirket tarafından üstlenileceği belirtildi.

Altay'da şirketleşme ve yatırımcı arayışına ilişkin gelişmeler camia tarafından yakından takip edilirken, Ahmet Nur Çebi'nin yatırım planlarının sürecin seyrini belirlemesi bekleniyor.