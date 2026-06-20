Bodrum FK formasını Süper Amatör Lig (SAL), Bölgesel Amatör Lig (BAL), 3'üncü Lig, 2'nci Lig, 1'inci Lig ve Süper Lig'de giyme başarısı gösteren tek oyuncu olan 32 yaşındaki Celal Dumanlı, kulübün simge isimleri arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon ciddi bir sakatlık yaşayan ve aylarca sahalardan uzak kalan deneyimli golcünün, kariyerine Bodrum FK'da devam etmek istediği öğrenildi. Uzun yıllardır yeşil-beyazlı ekibin başarısı için mücadele eden Celal'in takımda kalmaya sıcak baktığı belirtildi.

Kulüp yönetiminin kısa süre içinde Celal Dumanlı ile masaya oturarak yeni sözleşme görüşmelerine başlaması bekleniyor. Bodrum FK'nın, taraftarların da büyük sevgi gösterdiği tecrübeli futbolcuyla yola devam etmeyi planladığı ifade edildi.

Kulüp tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Celal Dumanlı'nın geleceği, Bodrum FK camiası tarafından yakından takip ediliyor.