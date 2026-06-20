Keçiören Belediyesi Konservatuvarı tarafından düzenlenen yıl sonu konseri, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bir yıl boyunca farklı branşlarda eğitim alan öğrenciler, sahnede sergiledikleri performanslarla sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Programa belediye yöneticileri, öğrenci aileleri ve çok sayıda vatandaş katılırken, salonu dolduran izleyiciler öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Konser öncesinde konuşan Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Sorumlusu İlkim Eylül İlk, konservatuvar çalışmalarına sağladığı desteklerden dolayı Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür etti.

Farklı branşlardan performanslar

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programda çocuk korosu ile birlikte piyano, keman, bağlama, perküsyon, ud ve kanun eğitimi alan öğrenciler sahne aldı. Öğrenciler, yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri izleyicilerin beğenisine sundu.

Gecede ayrıca Gençlik Orkestrası ve Güzel Sanatlara Hazırlık Grubu da sahne alarak repertuvarlarında yer alan eserleri seslendirdi. Branş eğitmenleri ise toplu icra edilen eserlerde orkestrayı yöneterek öğrencilere eşlik etti.

Sanatın birleştirici gücü sahneye yansıdı

Öğrencilerin başarılı performanslarıyla renklenen etkinlik, sanatın birleştirici yönünü bir kez daha gözler önüne serdi. Keçiören Belediyesi Konservatuvarı'nın yıl sonu gösterisi, öğrencilerin emeklerini sergileme fırsatı bulduğu ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşattığı bir gece olarak hafızalarda yer etti.