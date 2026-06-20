Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mayıs 2026 konut satış istatistiklerine göre Ankara'da konut piyasası geçen yılın aynı dönemine kıyasla önemli ölçüde daraldı. Başkentte mayıs ayında toplam 8 bin 21 konut satışı gerçekleşirken, geçen yılın aynı ayında kaydedilen 11 bin 975 satışa göre yüzde 33'lük düşüş yaşandı.

Verilere göre satış adedi bir yılda 3 bin 954 konut azaldı. Özellikle çok sayıda resmi tatilin bulunduğu mayıs ayında piyasanın yavaşlaması dikkat çekti.

İpotekli satışlar daha sınırlı geriledi

Mayıs ayında Ankara'da 2 bin 178 ipotekli konut satışı gerçekleştirildi. İpotekli satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 27,2 olarak hesaplandı. Geçen yıl aynı dönemde 2 bin 631 olan ipotekli satışlar yüzde 17,2 oranında geriledi.

Düşüşün asıl ağırlığı ise ipoteksiz satışlarda görüldü. Geçen yıl 9 bin 344 olan ipoteksiz konut satışları bu yıl 5 bin 843'e düştü. Böylece ipoteksiz satışlarda yüzde 37,5 oranında azalma kaydedildi.

İkinci el piyasası daha fazla etkilendi

Ankara'da ilk el konut satışları mayıs ayında 2 bin 149 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre ilk el satışlarda yüzde 30 düşüş yaşandı.

İkinci el konut satışları ise daha sert geriledi. Mayıs 2025'te 8 bin 905 olan ikinci el satışlar, bu yıl 5 bin 872'ye indi. İkinci el piyasasında yıllık bazda yüzde 34,1'lik düşüş kaydedildi.

"Tatil etkisi ve belirsizlikler piyasayı yavaşlattı"

Gayrimenkul PR tarafından yapılan değerlendirmede, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı tatilinin konut işlemlerinde ertelemelere yol açtığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca bölgesel gelişmeler, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, krediye erişimde yaşanan sıkıntılar ve nakit akışındaki yavaşlamanın alım-satım kararlarını etkilediği ifade edildi.

Uzmanlar, mayıs verilerinin tek başına kalıcı bir yön değişikliği olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, ertelenen talebin piyasaya yansıyıp yansımadığının haziran ayı verileriyle daha net görülebileceğini vurguladı.

En fazla satış Çankaya'da

Mayıs ayında Ankara'da en fazla konut satışı 1.201 adetle Çankaya'da gerçekleşti. Çankaya'yı 1.087 satışla Keçiören, 1.042 satışla Sincan ve 959 satışla Mamak takip etti.

En az satış yapılan ilçeler ise 2'şer konutla Bala, Kalecik ve Çamlıdere oldu.

Mayıs 2026'da en fazla konut satılan ilçeler:

Çankaya: 1.201

Keçiören: 1.087

Sincan: 1.042

Mamak: 959

Yenimahalle: 833

Etimesgut: 676

Altındağ: 630

Başkentte konut satışlarındaki düşüşe rağmen uzmanlar, doğru fiyatlandırılan ve etkin pazarlanan konutların alıcı bulmaya devam ettiğini belirtiyor. Haziran verileri ise piyasadaki gerçek eğilimin belirlenmesi açısından kritik önem taşıyor.