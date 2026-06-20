Yaklaşık 2 milyon 500 bin öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle Ankara’da çeşitli önlemler alındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sınav süresince öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için kent genelinde sessizlik çağrısında bulundu.

Belediye tarafından Ankara’nın ana arterleri, bulvarları ve caddelerindeki trafik sinyalizasyon sistemlerine “Dikkat YKS Var, Lütfen Sessiz Olalım” mesajları yerleştirildi.

Yetkililer, özellikle sınav merkezlerinin bulunduğu okul çevrelerinde sürücülerin korna çalmamaları, yüksek ses oluşturabilecek davranışlardan kaçınmaları ve öğrencilerin sınavlarına odaklanabilmeleri için gerekli hassasiyeti göstermeleri çağrısında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan sınava giren öğrencilerin emeklerine saygı göstererek sınav saatleri boyunca sessizliğe özen göstermelerini istedi.