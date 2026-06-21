Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için YKS heyecanı sona ererken, şimdi de sonuç ve tercih süreci merak konusu oldu. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların ardından öğrenciler, alacakları puanları ve başarı sıralamalarını öğrenmek için geri sayıma başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. TYT, AYT ve YDT oturumlarının sonuçları aynı gün adayların erişimine açılacak.

Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?

Adaylar sonuçlarını, ÖSYM'nin resmi internet sitesi ile Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek. Sonuç belgelerinde adayların puanları, başarı sıralamaları ve yerleştirme puanları yer alacak.

Tercih Tarihleri Henüz Açıklanmadı

ÖSYM tarafından 2026 yılı YKS tercih takvimi henüz ilan edilmedi. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında tercih işlemlerinin temmuz ayının sonu veya ağustos ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor. Kesin tarihler ÖSYM'nin yapacağı duyuruyla netleşecek.

Uzmanlar, adayların tercih dönemine kadar ilgi duydukları bölümler, üniversiteler ve kontenjanlar hakkında araştırma yapmalarını, geçmiş yılların başarı sıralamalarını incelemelerini öneriyor.

Tercih Döneminde Nelere Dikkat Edilmeli?

Eğitim uzmanları, tercih listesinin yalnızca puana göre değil, adayın ilgi alanları, yetenekleri ve kariyer hedefleri doğrultusunda hazırlanmasının önemine dikkat çekiyor. Adayların tercih sürecinde güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri ve profesyonel rehberlik desteği almaları tavsiye ediliyor.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih ve yerleştirme süreci başlayacak. Milyonlarca genç, hayalini kurduğu üniversite ve bölüme yerleşebilmek için bu süreci yakından takip edecek.