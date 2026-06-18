Çiğdemim Derneği’nin kuruluşunun 30’uncu yılı kapsamında hazırlanan “Dile Kolay” belgeseli, Ankara’da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan belgesel, derneğin üç on yıllık toplumsal dayanışma ve gönüllülük serüvenini kayıt altına alıyor.

30 Yıllık Dayanışma Hikâyesi Perdeye Taşındı

Mahalle kültürünün korunması, komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve gönüllülük çalışmalarının yaygınlaştırılması amacıyla faaliyetlerini sürdüren Çiğdemim Derneği’nin 30 yıllık birikimini anlatan “Dile Kolay”, Çiğdem Mahallesi’nin sosyal dönüşümüne de ışık tutuyor.

Belgesel, Başkent Üniversitesi öğrencilerinin akademik ve sanatsal katkılarıyla hazırlanırken, derneğin yıllar boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar, mahalle sakinlerinin tanıklıkları ve toplumsal dayanışma örnekleri izleyiciye aktarılıyor.

Gala Gösterimi ve Konser Bir Arada

Çiğdemim Derneği’nin 30’uncu yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenecek program, 21 Haziran 2026 Cumartesi günü Can Yücel Parkı Açık Hava Sineması’nda gerçekleştirilecek.

Etkinlik programı kapsamında saat 19.00’da konser düzenlenecek. “Dile Kolay” belgeselinin gala gösterimi ise saat 20.00’de başlayacak.

Dernek yetkilileri, Ankara’nın mahalle kültürünü ve dayanışma ruhunu yansıtan bu özel gecede tüm Başkentlileri etkinliğe davet etti.

Etkinlik Bilgileri

Etkinlik: “Dile Kolay” Belgeseli Gala Gösterimi

Tarih: 21 Haziran 2026

Saat: 19.00 Konser – 20.00 Belgesel Gösterimi

Yer: Can Yücel Parkı Açık Hava Sineması, Çiğdem / Ankara

Organizasyon: Çiğdemim Derneği, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü