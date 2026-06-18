ABD ile İran arasında aylardır devam eden diplomatik temaslar önemli bir aşamaya ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bölgedeki çatışmaları sonlandırmayı amaçlayan mutabakat muhtırasını imzalayarak yeni bir dönemin kapısını araladı.

Daha önce anlaşma metninin dijital ortamda onaylandığı açıklanırken, Trump'ın belgeyi resmi olarak imzalayacağı duyurulmuştu. Ancak imza töreninin Fransa’daki Versay Sarayı’nda gerçekleştirileceği önceden kamuoyuyla paylaşılmamıştı.

Versay Sarayı’nda Tarihi İmza

ABD Başkanı Trump, Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi sonrasında Versay Sarayı’nda gerçekleştirilen akşam yemeği sırasında mutabakat muhtırasını imzaladı. Törene ev sahipliği yapan Emmanuel Macron ve diğer davetlilerin gelişmeyi alkışlarla karşıladığı belirtildi.

Versay Sarayı’ndan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “Az önce imzaladım” diyerek anlaşmanın resmen yürürlüğe girdiğini duyurdu.

İran’dan İlk Açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bagaei de devlet haber ajansına yaptığı açıklamada, mutabakat metninin devlet başkanlarının imzalarıyla tamamlandığını belirterek anlaşmayı doğruladı.

Kalıcı Barış İçin 60 Günlük Süreç

Mutabakat kapsamında taraflar, nihai anlaşmanın detaylarını belirlemek üzere 60 günlük müzakere dönemine girecek. Süreç boyunca ateşkesin korunması, bölgesel güvenliğin sağlanması ve uzun vadeli barış şartlarının oluşturulması hedefleniyor. Anlaşmanın, askeri operasyonların durdurulması ve taraflar arasında yeni diplomatik kanalların açılması açısından kritik önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Uzmanlar, önümüzdeki 60 günlük görüşmelerin Ortadoğu’da kalıcı barışın sağlanması açısından belirleyici olacağını ifade ediyor.