Kaza, saat 16.30'da D-100 kara yolunun Abant kavşağında yaşandı. Düzce'den Bolu yönüne güden Beytullah P. yönetimindeki otomobil ile kavşaktan Abant yönüne dönüş yapmak isteyen, içerisinde Irak uyruklu ailenin olduğu 34 MUC 828 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Metrelerce savrulan otomobil ise ters döndü. Meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü Beytullah P. ile yanındaki Nurhan A., Medine K. ve Alperen K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanede götürüldü. Kazaya dair soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA