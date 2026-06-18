Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) tarafından Ankara’da düzenlenen 15’inci Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Törenine katıldı. Törende Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye mezunu Somali Limanlar ve Deniz Taşımacılığı Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, YTB Başkanı Abdulhadi Turus, büyükelçiler, milletvekilleri ve çok sayıda öğrenci yer aldı.

“Türkiye Mezunları Ailesi 160 Bine Yaklaştı”

Konuşmasında Türkiye’nin uluslararası öğrencilere yönelik eğitim politikalarının köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren gönül coğrafyasından gelen gençlere eğitim imkânı sunulduğunu söyledi.

1950’li yıllarda hükümet burslarıyla hız kazanan sürecin, 1992 yılında hayata geçirilen Büyük Öğrenci Projesi ile daha da güçlendiğini belirten Yılmaz, bugün dünyanın dört bir yanına yayılan ve sayıları 160 bine yaklaşan Türkiye mezunlarının ülkenin eğitim diplomasisinin en önemli temsilcileri olduğunu ifade etti.

Türkiye’de 208 Üniversite, 7 Milyona Yakın Öğrenci

Yükseköğretimde son 20 yılda önemli bir dönüşüm yaşandığını kaydeden Yılmaz, Türkiye’de bugün 129’u devlet, 79’u vakıf olmak üzere toplam 208 üniversitenin bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık 7 milyon öğrencinin eğitim hayatını sürdürdüğünü belirten Yılmaz, akademisyen sayısının ise 187 bine ulaştığını dile getirdi. Türkiye’nin tüm illerinde üniversite bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, üniversitelerin kalite ve araştırma kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Yapay Zeka Programlarının Sayısı 100’ü Aştı

Dijital dönüşüm ve yapay zekânın yükseköğretimdeki önemine dikkat çeken Yılmaz, son iki yılda yapay zeka ve bilişim temelli çok sayıda yeni programın üniversitelere kazandırıldığını söyledi.

Yılmaz, 2024 yılında 20 üniversitede 72 yeni yapay zeka ve bilişim programının açıldığını, 2025 yılında ise bu programlara 27 yeni bölüm daha eklenerek toplam sayının 100’ün üzerine çıktığını açıkladı.

“Farklı Coğrafyalarla Güçlü Akademik Bağlar Kuruyoruz”

Türkiye’nin uluslararası akademik iş birliklerini geliştirdiğini belirten Yılmaz, ortak araştırma projeleri, çift diploma programları ve akademik değişim mekanizmalarıyla küresel ölçekte iş birliklerinin güçlendirildiğini ifade etti.

Avrupa Birliği, Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Asya-Pasifik bölgesindeki üniversitelerle ilişkilerin geliştiğini kaydeden Yılmaz, “Bugün ülkemizde 362 bini aşkın uluslararası öğrenci öğrenim görmektedir” dedi.

Bakan Ersoy: Türkiye Bilgiyi Paylaşan Bir Ülke

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Türkiye Bursları programı kapsamında bugün itibarıyla 148 ülkeden 15 bini aşkın öğrencinin 74 şehirde ve 136 üniversitede eğitim hayatını sürdürdüğünü söyledi.

Her yıl yaklaşık 5 bin öğrenciye burs imkânı sunulduğunu belirten Ersoy, Türkiye’nin yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda bilgiyi paylaşan, insan yetiştiren ve ortak gelecek inşa eden bir ülke olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

110 Ülkeden 2 Bin 800 Öğrenci Mezun Oldu

Bu yıl düzenlenen törende 110 farklı ülkeden 2 bin 800 öğrencinin mezuniyet sevincini yaşadığını belirten Ersoy, bu rakamların Türkiye’ye duyulan güvenin ve ülkenin yükseköğretimde ulaştığı uluslararası seviyenin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Mezun öğrencilere seslenen Ersoy, öğrencilerin ülkeleri ile Türkiye arasında kurulan dostluk ve kardeşlik bağlarının en güçlü temsilcileri olduğunu belirterek, Türkiye’de edindikleri dostlukları ve ortak gelecek idealini kendi ülkelerine taşıyacaklarını söyledi.