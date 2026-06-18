nkara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yaz ayları boyunca düzenleyeceği kültür ve sanat etkinlikleriyle Başkentlileri açık hava konserlerinde buluşturmaya devam ediyor. Çayyolu’na kazandırılan Koru Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen “Çayyolu Yaz Sahnesi” etkinliklerinin ilk konuğu, Türk müziğinin sevilen isimlerinden Cem Adrian oldu.

Her yaştan müzikseverin yoğun ilgi gösterdiği konserde Cem Adrian, kendine özgü yorumu, güçlü vokali ve geniş repertuvarıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Sanatçının en sevilen eserlerine hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar, yaz akşamının tadını müzikle çıkardı.

Yaz Boyunca Müzik Dolu Akşamlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Çayyolu Yaz Sahnesi”, yaz boyunca birbirinden farklı sanatçıları ve etkinlikleri Başkentlilerle buluşturmaya devam edecek. Açık havada gerçekleştirilen konserler, vatandaşlara hem sosyal hem de kültürel açıdan keyifli bir buluşma noktası sunacak.

Koru Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinlikler sayesinde Ankara’nın kültür-sanat yaşamına katkı sağlanırken, Başkentliler de yaz akşamlarını müzik ve eğlence eşliğinde geçirme fırsatı buluyor.

ABB’nin ücretsiz olarak düzenlediği “Çayyolu Yaz Sahnesi” etkinliklerinin önümüzdeki haftalarda da yoğun katılımla devam etmesi bekleniyor.