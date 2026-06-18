Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, YKS'ye katılacak 2 milyon 425 bin 560 adayın güvenli ve sorunsuz şekilde sınava girebilmesi amacıyla tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Türkiye genelinde 11 bin 883 okulda gerçekleştirilecek sınavlarda emniyet, jandarma ve ilgili birimler koordinasyon içerisinde görev yapacak. Sınav merkezleri, sınavdan bir gün önce ekipler tarafından ring sistemiyle kontrol edilecek. Ayrıca sınav binaları ve çevresinde güvenlik, trafik düzeni ve gürültü denetimleri titizlikle uygulanacak.

Geç Kalma Riski Olan Adaylara Destek Sağlanacak

Açıklamada, hazır kuvvet ve takviye ekiplerin ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirileceği ifade edildi. Sınava yetişmekte zorlanan veya geç kalma riski bulunan adaylara da gerekli desteğin sağlanacağı vurgulandı.

Yetkililer, sınav sürecinde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla organize kopya girişimlerine karşı istihbari, teknik ve önleyici tedbirlerin en üst seviyede uygulanacağını belirtti. Sınav evraklarının taşınması sırasında da güvenliğin kesintisiz olarak sürdürüleceği kaydedildi.

355 Nüfus Müdürlüğü Hafta Sonu Açık Olacak

Kimlik kartını kaybeden veya yenileme ihtiyacı bulunan adaylar için önemli bir uygulama da devreye alınacak. Sınav merkezi bulunan il ve ilçelerdeki 355 nüfus müdürlüğü, YKS hafta sonunda hizmet vermeyi sürdürecek.

Nüfus müdürlüklerinin çalışma saatleri şu şekilde açıklandı:

20 Haziran 2026 Cumartesi: 07.00 – 17.00

07.00 – 17.00 21 Haziran 2026 Pazar: 07.00 – 15.30

Bu sayede kimlik sorunu yaşayan adayların sınava katılımında mağduriyet oluşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bakan Çiftçi: "Hiçbir Aksaklığa Müsaade Etmeyeceğiz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklamasında, öğrencilerin yıllardır verdikleri emeğin karşılığını huzur içinde alabilmeleri için tüm tedbirlerin alındığını belirterek, sınav sürecinde herhangi bir aksaklığa izin verilmeyeceğini ifade etti.