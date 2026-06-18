Ankara'nın Beypazarı ilçesinde günlerdir sürdürülen arama çalışmalarından acı haber geldi. Karaşar Mahallesi Çukurören Yaylası’ndaki yayla evinden yürüyüş yapmak için ayrılan 79 yaşındaki Arif Uysal, kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmalarının 6’ncı gününde ölü olarak bulundu.

Arama Çalışmalarına 400 Kişi Katıldı

Arif Uysal’ın kaybolduğu ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD, jandarma, arama kurtarma ekipleri ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda son üç günde yaklaşık 400 kişi görev aldı.

Ekipler, zorlu arazi şartlarında günler boyunca bölgede tarama faaliyetlerini sürdürdü.

Dron Destekli Aramada Bulundu

Dron destekli yürütülen arama çalışmalarında Arif Uysal’ın cansız bedenine, Çukurören Yaylası’na yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Dikenli Yaylası mevkisinde ulaşıldı.

Otluk alanda bulunan Uysal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazenin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Beypazarı’nda Üzüntü Yarattı

79 yaşındaki Arif Uysal’ın bulunması için günlerdir sürdürülen çalışmalar bölge halkı tarafından da yakından takip edilirken, ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.