Yaz sezonuna güçlü bir başlangıç yapan ve ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çeken ATV'nin NTC Medya imzalı dizisi “Altı Üstü İstanbul”, oyuncu kadrosuna yeni bir ismi dahil etti. Başarılı oyuncu Erhan Alpay, dizinin 22 Haziran’da yayınlanacak ikinci bölümünde izleyiciyle buluşacak.

Erhan Alpay “Soner” Karakteriyle Ekrana Gelecek

Dizide “Soner” karakterine hayat verecek olan Erhan Alpay’ın hikâyeye nasıl dahil olacağı ve karakterinin olayların gidişatını nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu oldu.

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken “Altı Üstü İstanbul”, ilk bölümüyle yaz sezonunun en çok konuşulan yapımları arasında yer almayı başardı.

Altı Üstü İstanbul’un Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekiyor

Dizinin başrollerinde Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan ve İlker Aksum yer alırken; kadroda ayrıca Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner gibi başarılı isimler bulunuyor.