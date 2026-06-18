Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve 12 milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören tezkereler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na ulaştı.
Meclis Başkanlığı tarafından işleme alınan dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a gönderildi. Komisyonun yapacağı değerlendirme sonrasında dosyaların akıbeti netlik kazanacak.
Dokunulmazlık Dosyası Gönderilen Milletvekilleri
TBMM’ye sunulan fezleke ve dokunulmazlık dosyaları kapsamında isimleri yer alan milletvekilleri şöyle:
- CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel
- İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez
- CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül
- CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan
- CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul
- CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu
- CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül
- CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
- CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay
- İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun
- Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan
- TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık
Süreç Nasıl İşleyecek?
TBMM Başkanlığı’na ulaşan dokunulmazlık tezkereleri ilk olarak Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda ele alınacak. Komisyonun hazırlayacağı raporun ardından dosyalar, gerekli görülmesi halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nun gündemine taşınabilecek.
Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin nihai karar ise TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak oylama sonucunda verilecek.