Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), genç odaklı yerel yönetim anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği çalışmalarla önemli bir başarıya imza attı. Türkiye Belediyeler Birliği’nde düzenlenen “1. Genç Dostu Yerel Yönetişim Zirvesi Lansmanı ve Ödül Töreni”nde ABB, “Genç Dostu Kent İyi Yönetişim Ödülü”nün sahibi oldu.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden belediye temsilcileri, gençlik meclisleri, sivil toplum kuruluşları ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen zirvede; gençlerin yerel yönetimlerde karar alma süreçlerine katılımı, gençlik politikalarının geliştirilmesi ve başarılı uygulama örnekleri ele alındı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen ve Avrupa Birliği İnsan Hakları ve Demokrasi Tematik Programı kapsamında yürütülen zirvede, gençlik odaklı yerel yönetim uygulamaları da değerlendirildi.

Mansur Yavaş: Gençlerin Kent Yönetiminde Söz Sahibi Olmasını Önemsiyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, zirveye gönderdiği mesajda gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamın her alanında daha etkin rol alabilmeleri için yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü belirtti.

Yavaş mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamın her alanında daha etkin rol alabilmeleri için yerel yönetimlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin eğitimden istihdama, kültür-sanattan spora kadar pek çok alanda fırsatlara erişimini artırmak ve kent yönetiminde söz sahibi olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.”

Yavaş ayrıca zirvenin, genç dostu şehirlerin yaygınlaşmasına, iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasına ve ortak aklın güçlenmesine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Ödülü ABB Adına Serkan Yorgancılar Aldı

Gençlerin kent yaşamına aktif katılımını teşvik eden çalışmaları nedeniyle verilen ödül, Ankara Büyükşehir Belediyesi adına Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar’a takdim edildi.

“Gençler İçin Daha Dinamik Politikalar Üretmeliyiz”

Törende konuşan Yorgancılar, toplumsal değişimin hızla gerçekleştiği bir dönemde gençlere yönelik politikaların da sürekli güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Yorgancılar, “Değişimin ve dönüşümün çok hızlı yaşandığı bir çağ yaşıyoruz. Gençlerin katılımını ve varoluşlarını daha anlamlı kılmak adına bu hızlı toplumsal değişime ayak uydurmalı, bir adım gerisini değil birkaç adım ötesini planlamalıyız. Programlarımızı, faaliyetlerimizi, politikalarımızı ve yaklaşımlarımızı bu doğrultuda revize ederek dinamik ve aktif politikalar üretmek zorundayız” dedi.