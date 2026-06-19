Milyonlarca gencin geleceğini şekillendirecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sona erdi. Yarın gerçekleştirilecek sınav oturumlarıyla birlikte adaylar, hayalini kurdukları üniversite ve bölümlere yerleşebilmek için ter dökecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınava bu yıl toplam 921 bin 225 aday başvuruda bulundu. Adaylar, uzun süren hazırlık sürecinin ardından sınav salonlarında bilgi ve birikimlerini ortaya koyacak.

En Genç Aday 16, En Yaşlı Aday 87 Yaşında

YKS'ye başvuran adayların yaş dağılımı da dikkat çekti. Sınava katılacak en genç adayın 16 yaşında olduğu açıklanırken, en yaşlı adayın ise 87 yaşında olduğu belirtildi.

Farklı yaş gruplarından binlerce adayın katılacağı sınav, eğitimin yaş sınırı olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Adaylara Sakin ve Dikkatli Olmaları Tavsiye Ediliyor

Uzmanlar, sınava girecek adayların sınav öncesinde yeterli dinlenmeleri, sınav giriş belgeleri ile kimliklerini yanlarında bulundurmaları ve sınav merkezlerine zamanında ulaşmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Türkiye genelinde gerçekleştirilecek YKS'nin ardından adaylar, tercih sürecine hazırlanacak ve üniversite hayallerini gerçekleştirmek için önemli bir adım atmış olacak.