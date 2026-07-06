Menderes'in NATO Zirvesi görüntüleri yayınlandı

Arşivin en dikkat çeken kayıtları arasında, dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in 16-19 Aralık 1957'de Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen NATO Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldığı görüntüler bulunuyor.

Soğuk Savaş'ın kritik zirvelerinden biri olarak kabul edilen toplantıda, Sovyetler Birliği'nin artan askeri kapasitesi, NATO'nun caydırıcılık politikaları ve üye ülkeler arasındaki iş birliği ele alındı. Görüntülerde Menderes'in NATO liderleriyle temasları, Fransa Başbakanı Félix Gaillard ile görüşmesi ve Türk heyetinin diplomatik ziyaretleri yer alıyor. Zirveye Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu da eşlik ediyor.

Türkiye'nin NATO'ya katıldığı ilk yıllar

Arşivde, Türkiye'nin 1952 yılında NATO'ya katılmasının ardından gerçekleştirilen ilk diplomatik faaliyetlere ait kayıtlar da bulunuyor. Dönemin Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'nün Atlantik Konseyi Toplantısı sonrasında yaptığı değerlendirmeler, Türkiye'nin ittifak içindeki ilk temsil dönemine ışık tutuyor.

Görüntülerde ayrıca dönemin diplomatik protokolü, uluslararası basın organizasyonu ve Türkiye'nin Soğuk Savaş'ın ilk yıllarındaki dış politika yaklaşımına ilişkin önemli ayrıntılar yer alıyor.

İlk ortak NATO tatbikatları da arşivde

Sinema Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı görüntüler arasında, 1953 yılında Türkiye, Yunanistan ve İtalya'nın katılımıyla gerçekleştirilen NATO tatbikatları da bulunuyor.

Kayıtlarda ortak askeri eğitimler, deniz kuvvetleri arasındaki resmi temaslar ve NATO standartlarına uyum amacıyla yürütülen koordinasyon çalışmaları yer alıyor.

"NATO Göklerde" filmi de erişime açıldı

Arşiv kapsamında, NATO Enformasyon Servisi tarafından hazırlanan "NATO Göklerde" isimli belgesel film de yayınlandı.

Yapımda hava savunma sistemi, radar teknolojileri, uçuş güvenliği ve NATO'nun dönemin hava savunma anlayışı ele alınıyor.

Korutürk'ün tarihi görüntüleri ilk kez paylaşıldı

Arşivde ayrıca, NATO'nun kuruluşunun 10'uncu yılı dolayısıyla 1959 yılında düzenlenen törene ilişkin görüntüler de yer aldı.

Daha sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı görevlerini üstlenecek olan Koramiral Fahri Korutürk'ün törendeki görüntüleri ilk kez kamuoyuyla buluşturuldu.

Araştırmacılara açık olacak

Sinema Genel Müdürlüğü tarafından erişime açılan tarihi arşivin, Türkiye'nin NATO üyeliğinin ilk yıllarına, Soğuk Savaş dönemindeki diplomatik girişimlerine ve ittifak içindeki rolüne ilişkin önemli görsel belgeleri araştırmacılar ve kamuoyuyla buluşturması hedefleniyor.