Keçiören Belediyesi, Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde ilçe genelinde temizlik çalışmalarına hız verdi. Belediye ekipleri, gece gündüz sahada görev yaparak Keçiören’in farklı noktalarında kapsamlı temizlik çalışmaları yürütüyor.

Cadde ve meydanlarda yoğun temizlik

Zirve öncesinde hazırlıklarını artıran belediye ekipleri, cadde, bulvar, meydan ve ortak kullanım alanlarında detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında yol kenarları, kaldırımlar ve kamusal alanlar titizlikle temizlenirken, ilçenin daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması için yoğun mesai harcandığı bildirildi.

Kurumlarla koordineli çalışma

Keçiören Belediyesi’nin temizlik çalışmalarını ilgili devlet kurumlarıyla koordinasyon içinde yürüttüğü belirtilirken, NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında ilçe genelinde çalışmaların aralıksız sürdüğü ifade edildi.

Belediye ekiplerinin, özellikle yönetim merkezlerinin çevresinde ihtiyaç duyulan bölgelerde temizlik faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi.

Çalışmalar sürecek

Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde yürütülen temizlik ve düzenleme çalışmalarının NATO Zirvesi süresince de devam edeceğini bildirdi. Amaç, Keçiören’in temiz, düzenli ve misafirleri karşılamaya hazır bir görünüme kavuşması olarak açıklandı.