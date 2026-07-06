Başkent Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında yoğun diplomasi trafiğine sahne oluyor. Zirvede, 2025 Lahey Zirvesi’nden bu yana ittifakın kaydettiği ilerlemeler ve öncelikli başlıklar ele alınıyor.

Dünya liderleri Ankara’da

Zirve kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanı Türkiye’ye gelirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara programı da netleşti.

ABD Başkanı Trump’ın temaslarının NATO gündemi ve ikili görüşmeler çerçevesinde şekilleneceği bildirildi.

Anıtkabir detayı dikkat çekti

Beyaz Saray tarafından paylaşılan resmi çalışma takviminde, önceki ABD başkanlarının Türkiye ziyaretlerinde yer verilen Anıtkabir ziyaretine bu kez programda yer verilmemesi dikkat çekti.

Reuters muhabiri Hümeyra Pamuk, yaptığı değerlendirmede Trump’ın Ankara programında Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine yönelik bir ziyaretin bulunmadığını belirtti. Pamuk, mevcut planlamanın bu şekilde olduğunu ancak programda son dakika değişikliklerinin mümkün olabileceğini ifade etti.